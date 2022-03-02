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Кулеба назвав дві проблеми з санкціями проти Росії

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Середа 02 березня 2022 12:48
Кулеба назвав дві проблеми з санкціями проти Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві проблеми, що пов’язані з санкціями проти Російської Федерації. Україна вже вирішує ці питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби.

Як відзначив Кулеба, Україна вже співпрацює з ЄС щодо підготовки четвертого пакета санкцій проти Росії.

"Санкції продовжуються. Каток все щільніше накриває Росію. Але є два питання, дві проблеми, над якими ми продовжуємо працювати. Перше - санкції повинні залишатися системними. Тобто, не можна зупинитися в їх ухваленні. І тому, наприклад, ми поговорили з Європейським союзом і там вже готується четвертий пакет санкцій", - відзначив міністр.

Також голова МЗС зауважив, що важливим є й питання глибини, а також проникнення санкцій. Йдеться про обмеження, які не лежать на поверхні, однак важливо їх застосувати.

"Але ще є дуже багато інших сфер санкційних, які не лежать на поверхні, але які потрібно застосувати. Тому ми вчора проаналізували, що ще можна зробити. Копнули, повірте дуже-дуже глибоко й відсьогодні починаємо роботу з партнерами для того, щоб санкції, які вони будуть застосовувати - будуть проникати в саме серце російської економіки та путінського режиму", - заявив міністр.

Тим часом агресор почав шукати обхідні шляхи у вигляди трьох країн, які, зі свого боку, намагаються заробити на цьому грошей.

"Вона знайшла три країни на які тисне й з якими активно співпрацює намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі, альтернативні системи фінансових розрахунків. Ми ці країни знаємо, як вони намагаються заробити гроші на українській крові - ми знаємо й ми з ними будемо працювати. Й будемо не лише ми з ними працювати", - додав Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", оголосила про банкрутство.

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