Кулеба назвав дві проблеми з санкціями проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дві проблеми, що пов’язані з санкціями проти Російської Федерації. Україна вже вирішує ці питання.

Як відзначив Кулеба, Україна вже співпрацює з ЄС щодо підготовки четвертого пакета санкцій проти Росії.

"Санкції продовжуються. Каток все щільніше накриває Росію. Але є два питання, дві проблеми, над якими ми продовжуємо працювати. Перше - санкції повинні залишатися системними. Тобто, не можна зупинитися в їх ухваленні. І тому, наприклад, ми поговорили з Європейським союзом і там вже готується четвертий пакет санкцій", - відзначив міністр.

Також голова МЗС зауважив, що важливим є й питання глибини, а також проникнення санкцій. Йдеться про обмеження, які не лежать на поверхні, однак важливо їх застосувати.

"Але ще є дуже багато інших сфер санкційних, які не лежать на поверхні, але які потрібно застосувати. Тому ми вчора проаналізували, що ще можна зробити. Копнули, повірте дуже-дуже глибоко й відсьогодні починаємо роботу з партнерами для того, щоб санкції, які вони будуть застосовувати - будуть проникати в саме серце російської економіки та путінського режиму", - заявив міністр.

Тим часом агресор почав шукати обхідні шляхи у вигляди трьох країн, які, зі свого боку, намагаються заробити на цьому грошей.

"Вона знайшла три країни на які тисне й з якими активно співпрацює намагаючись створити альтернативні бізнес-моделі, альтернативні системи фінансових розрахунків. Ми ці країни знаємо, як вони намагаються заробити гроші на українській крові - ми знаємо й ми з ними будемо працювати. Й будемо не лише ми з ними працювати", - додав Кулеба.