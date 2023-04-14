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Кулеба: лучшие гарантии безопасности в краткосрочной перспективе - поставки Украине F-16

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Киев, Пятница 14 апреля 2023 20:45
Кулеба: лучшие гарантии безопасности в краткосрочной перспективе - поставки Украине F-16 Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Поставки Украине истребителей F-16 и ускорение передачи другого вооружения являются лучшими гарантиями безопасности для нашей страны в краткосрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

По словам чиновника, он ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля сделает шаг к членству Украины в Альянсе и решит вопрос гарантий безопасности для нашей страны.

Он отметил, что в вопросе гарантий речь идет о комплексном решении проблемы. В этом контексте стоит ориентироваться на Киевский договор безопасности, добавил глава МИД.

"В краткосрочной перспективе, конечно, лучшей гарантией нашей безопасности является ускорение поставок оружия и снарядов, сильное ускорение, и принятие положительного решения о предоставлении Украине самолетов F-16", - отметил Кулеба.

Министр уточнил, что над этим ведется ежедневная работа.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином призвал начать поставки F-16.

Также мы писали, что командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, почему наша страна так нуждается в F-16.

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