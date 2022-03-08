Кулеба: від НАТО ніхто не відмовлявся, Україні потрібні гарантії безпеки

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відмовлялася від НАТО. Однак це не є метою, Україні потрібні гарантії безпеки.

Він підкреслив, що зараз потрібно зупинити війну.

"Це вимога росіян відмовитися від НАТО. Але президент Зеленський каже: НАТО - це колись, від цього ніхто не відмовляється, але це колись. А питання зараз - які гарантії безпеки зараз. Найкраще - стати членом НАТО, п'ята стаття, тебе всі захищають. Але це коли-небудь, це не зараз. Ми бачимо, що відбувається зараз", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що ніякої осяжної перспективи членства Україні ніхто не давав.

"Нам пообіцяли у 2008 році, але на 2022 рік жоден крок з боку НАТО на цьому шляху не був зроблений. Нам не потрібен другий Будапештський меморандум... Це не були справжніми гарантіями. Тому зараз, якщо розробляти гарантії, то це має бути справжні жорсткі гарантії, і підписатися мають постійні члени Радбезу ООН, Росія можливо інші держави. Але зараз ключове завдання-безпека держави", - заявив міністр.