Кулеба і Маас про нормандської зустрічі: вона потрібна в найближчі місяці

Міністри закордонних справ України та Німеччини Дмитро Кулеба та Хайко Маас обговорили перспективи проведення нормандської зустрічі. На їх думку, така зустріч має відбутися у найближчі місяці.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що міністри обговорили дане питання сьогодні, 13 серпня, обговорили під час телефонної розмови.

"Сторони обговорили перспективи контактів на рівні міністрів Нормандської четвірки і погодилися, що така зустріч чотирьох міністрів вкрай необхідна в найближчі місяці", - повідомили в МЗС.

Також глави МЗС України і Німеччини зазначили, що з моменту перемир'я на Донбасі протягом більше двох тижнів немає загиблих і поранених в бою українських військових.

"Міністри погодилися, що постійне припинення вогню в зоні ООС здатне створити передумови для подальшого мирного врегулювання", - додали в МЗС.

Раніше Кулеба повідомляв, що українська сторона активно працює над організацією нормандської зустрічі і все залежить від бажання Росії.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сподівається, що наступного нормандської зустрічі в Берліні будуть зафіксовані успіхи перемир'я на Донбасі і сторони зможуть рухатися далі для припинення війни.