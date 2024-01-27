ua en ru
Сб, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба о февральском саммите ЕС: есть обнадеживающие ожидания

Киев, Суббота 27 января 2024 15:04
UA EN RU
Кулеба о февральском саммите ЕС: есть обнадеживающие ожидания Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Украины есть обнадеживающие ожидания от следующего саммита Европейского совета. Он пройдет на следующей неделе, 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"У нас совместно есть обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля. Есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была заблокирована длительное время из-за позиции отдельных членов Европейского союза. Но работаем над разблокировкой и имеем обнадеживающие шаги в этом направлении", - сказал Кулеба.

Он отметил, что с литовским министром также обсудили будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Глава МИД отметил помощь Литвы, которая является членом обоих институций.

Кроме того, Кулеба поблагодарил литовских дипломатов в Вашингтоне, работающих с обеими партиями в Конгрессе США для того, чтобы помочь принять необходимые решения о помощи Украине.

Февральский саммит ЕС

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. В ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз МИД Украины Литва Дмитрий Кулеба
NEWS
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
Помощь для ВПЛ, коммуналка и отключение должников: что изменится с 1 февраля в Украине
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России