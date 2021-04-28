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Кулеба: за логікою Росії, ми повинні чекати, поки нас поріжуть як салямі

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 15:17
Кулеба: за логікою Росії, ми повинні чекати, поки нас поріжуть як салямі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація будь-який крок України щодо свого захисту називає провокацією. Згідно з логікою Москви, Україна повинна тихо чекати, поки її не "поріжуть як салямі".

Про це в ефірі програми BBC HARDtalk заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як "провокацію". Якщо слідувати цій логіці, то ми повинні сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас як салямі", - заявив він.

За його словами, Україна не дозволить цьому статися і буде захищати себе на всіх фронтах.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Україні доведеться вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб зупинити війну на Донбасі.

"Наша головна мета - зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі", - додав міністр.

Крім того, Кулеба говорив, що для України прямі переговори з ватажками так званих "ЛНР" і " ДНР" - це червона лінія. На це українська сторона ніколи не піде.

"Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав міністр.

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