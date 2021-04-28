Кулеба: за логікою Росії, ми повинні чекати, поки нас поріжуть як салямі

Російська Федерація будь-який крок України щодо свого захисту називає провокацією. Згідно з логікою Москви, Україна повинна тихо чекати, поки її не "поріжуть як салямі".

Про це в ефірі програми BBC HARDtalk заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Росія сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як "провокацію". Якщо слідувати цій логіці, то ми повинні сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас як салямі", - заявив він. За його словами, Україна не дозволить цьому статися і буде захищати себе на всіх фронтах.