Кулеба про Коломойського: боротися з олігархами в Україні - це як розбирати атомну бомбу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв боротьбу з олігархами в Україні зі "знешкодженням атомної бомби". Таку думку він висловив, коментуючи розслідування в Україні проти олігарха Ігоря Коломойського.
Кулеба наголосив, що упродовж останніх місяців була ухвалена низка рішень щодо осіб, причетних до масштабної корупції. Серед них є люди, пов'язані з Коломойським.
"Деякі партнери Коломойського були офіційно обвинувачені в участі в корупційних схемах. Раніше такого не траплялося і це сталося за урядування Зеленського. І цей факт говорить сам за себе", - сказав міністр.
Водночас, він наголосив, що йому бракує повноважень коментувати розслідування, які тривають.
"Говорити про це мають правоохоронні органи. Але боротися з олігархами в Україні - це як розбирати атомну бомбу. Переріжете не той дротик - і вона вибухне. Але її потрібно розібрати. І знайти систематичне рішення цієї проблеми", - переконаний глава МЗС.
Також Кулеба додав, що Зеленський запропонував ухвалити закон про олігархів, який грунтується на підходах американського антитрастового закону, "щоб принести більше конкуренції та справедливості на українські ринки".
Раніше повідомлялося, що Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігархів.
Нагадаємо, на минулому тижні співробітники СБУ прийшли в бізнес-центр, де знаходиться офіс Ігоря Коломойського в Києві.