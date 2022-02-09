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Депутат у парламенті Словаччини облив водою прапор України. У посольстві відреагували

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Київ, Середа 09 лютого 2022 10:03
Депутат у парламенті Словаччини облив водою прапор України. У посольстві відреагували Фото: депутат у парламенті Словаччини облив водою прапор України (wikimedia.commons)
Автор: Марія Кучерявець

У парламенті Словаччини під час засідання депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки облив водою український прапор. Посольство України у Братиславі засуджує інцидент та вимагає вибачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства у Twitter.

"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини - ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

Передісторія

Інцидент стався вчора, 8 лютого під час засідання парламенту Словаччини 8 лютого було присвячене оборонній угоді зі США.

Так, депутати від проросійських політсил SMER та "Народної партії Наша Словаччина" зривали засідання, блокували виступи представників влади та депутатів-опонентів.

Зокрема, Петер Крупа та Медвецький заблокували трибуну та розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Представники партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягнули прапор України. Після цього Медвецький почав обливати водою український прапор та парламентаріїв. Спікер оголосив перерву у засіданні.

Раніше стало відомо, що Одесі молодий чоловік опублікував у соцмережі відео, на якому виконував реп, при цьому танцюючи на державному прапорі України.

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