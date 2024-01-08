Западу выгоднее предоставить помощь Украине сейчас, чем в будущем, - Кулеба

Странам Запада выгоднее предоставить помощь Украине сейчас, чем в будущем.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

"Если поддержка будет приостановлена, Россия может достичь успеха и прорвать линию фронта. Тогда придется возобновить поддержку, поскольку будет очень сильная общественная реакция в пользу поддержки Украины", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что те самые политики, которые приняли решение остановить поддержку Украины, примут решение ее предоставить, но в экстремальных обстоятельствах.

"Поэтому даже с чисто реалистичной политической перспективы есть больше смысла предоставить помощь сейчас, чтобы избежать кризиса в будущем", - заявил он.

Комментируя задержку с предоставлением помощи от Евросоюза из-за позиции Венгрии, глава МИД отметил, что среди всех остальных 26 стран-членов ЕС есть четкое понимание, что помощь Украине будет предоставлена в той или иной форме, а отсрочка была взята (до 1 февраля, когда состоится внеочередной саммит Евросовета по этому вопросу, - ред.), чтобы попытаться все-таки достичь консенсусного решения.

Помощь Украине

В декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.

Сенат планирует рассмотреть пакет помощи Украине в январе. ЕС вернется к вопросу помощи в феврале после того, как пакет заблокировала Венгрия.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что в декабре реализовались риски ритмичности поступлений помощи Украины.

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