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Кулеба: я готовий до розмови з Лавровим у нормандському форматі

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність до переговорів з главою російської дипломатії Сергієм Лавровим про врегулювання на Донбасі. Кулеба хоче провести такі переговори у нормандському форматі.

Про це йшлося на прес-конференції міністра в Берліні.

"Я запевнив (главу МЗС Німеччини - ред.) Хайко в тому, що я готовий до предметної розмови з Лавровим у нормандському форматі як щодо безпекових, так і політичних питань врегулювання", - сказав Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що Україна хоче визначити чітку послідовність кроків у процесі врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Ми хочемо чітко розуміти, яка буде послідовність кроків у процесі врегулювання, і які будуть кроки Росії, якщо Україна відповідно робитиме свої кроки", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці травня Кулеба говорив, що Лавров уникає зустрічі у нормандському форматі. Кулеба наголошував, що міністри Німеччини та Франції готові до переговорів, але Лавров їх уникає.

Додамо, 31 травня французький президент Еммануель Макрон заявив, що погодив з Україною і Росією зустріч міністрів закордонних справ у нормандському форматі.

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