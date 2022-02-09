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Кулеба і глава дипломатії ЄС узгодили позиції щодо деескалації на кордоні з Росією

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Київ, Середа 09 лютого 2022 22:58
Кулеба і глава дипломатії ЄС узгодили позиції щодо деескалації на кордоні з Росією Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 лютого провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції в переговорах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

"Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем", - написав Кулеба.

За його словами, в ході бесіди були скоординовані позиції щодо деескалації ситуації на кордоні з Росією після низки зустрічей на вищому рівні і дискусій в ЄС. Глава МЗС відзначив візит Борреля в США, переговори президента Франції Еммануеля Макрона в Москві і Києві.

"Принцип "жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним", - підкреслив Кулеба.

Нагадавши, переговори президента України Володимира Зеленського та Макрона пройшли 8 лютого.

Зазначимо, за день до візиту до Києва Макрон зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, після візитів до Києва і Москви Макрон зідзвонився з президентом США Джо Байденом.

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