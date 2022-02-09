Кулеба і глава дипломатії ЄС узгодили позиції щодо деескалації на кордоні з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 лютого провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони скоординували позиції в переговорах з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

За його словами, в ході бесіди були скоординовані позиції щодо деескалації ситуації на кордоні з Росією після низки зустрічей на вищому рівні і дискусій в ЄС. Глава МЗС відзначив візит Борреля в США, переговори президента Франції Еммануеля Макрона в Москві і Києві.

Нагадавши, переговори президента України Володимира Зеленського та Макрона пройшли 8 лютого.

Зазначимо, за день до візиту до Києва Макрон зустрівся в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, після візитів до Києва і Москви Макрон зідзвонився з президентом США Джо Байденом.