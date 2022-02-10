RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про "гарантії безпеки": покладений на стіл заряджений револьвер

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські "гарантії безпеки" є не пропозицією до обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером. При цьому він підкреслив, що вимога про невступ країн в НАТО є неприйнятною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Кулеба підкреслив, що за останні місяці президент РФ Володимир Путін стягнув безпрецедентну кількість військ до кордону України, висунув ряд ультиматумів і занурив Європу у важку кризу безпеки.

"Ультиматуми, що звучать з Кремля вже у вигляді документів, просто не припускають прийнятних рішень. Вимога брати або не брати будь-які країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу неприйнятна. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", - заявив він.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім зацікавлений у продовженні діалогу з Росією щодо "гарантій безпеки".

Крім того, представник російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що Москва очікує від країн-членів ОБСЄ відповіді щодо "гарантій безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВторгнення Росії до України