Кулеба про "гарантії безпеки": покладений на стіл заряджений револьвер

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські "гарантії безпеки" є не пропозицією до обговорення, а покладеним на стіл зарядженим револьвером. При цьому він підкреслив, що вимога про невступ країн в НАТО є неприйнятною.

Кулеба підкреслив, що за останні місяці президент РФ Володимир Путін стягнув безпрецедентну кількість військ до кордону України, висунув ряд ультиматумів і занурив Європу у важку кризу безпеки. "Ультиматуми, що звучать з Кремля вже у вигляді документів, просто не припускають прийнятних рішень. Вимога брати або не брати будь-які країни в НАТО, забрати війська з території Альянсу неприйнятна. Це не пропозиції до обговорення, це покладений на стіл заряджений револьвер", - заявив він.