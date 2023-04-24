Кулеба о F-16 для Украины: это станет инвестицией десятилетия в безопасность Европы

"Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента", - отметил Кулеба.

Глава МИД убежден, что страны Европейского Союза способны играть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство.

"Необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизнь наших солдат и гражданских и гарантировать преимущество Украины над врагом в воздухе", - акцентировал Кулеба.

Также он обратил внимание, что предоставление Украине F-16 и интеграция ее противовоздушной и противоракетной обороны и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что дискуссия о передаче Украине истребителей F-16 продолжается.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, наша страна хочет получить F-16 из-за их многофункциональности. Так как пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба.

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