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Кулеба їде до Франції обговорити нормандський формат

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство закордонних справ України Дмитро Кулеба поїде у Францію 26 лютого. Зокрема, він проведе переговори з міністром європейських і закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Міністр також зустрінеться з іншими французькими високопосадовцями, представниками бізнесу, медійного та експертного середовища.

Сторони обговорять розвиток політичного діалогу України та Франції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Особлива увага буде також приділена протидії російській агресії проти України, безпековій ситуації на сході України та деокупації Криму, дипломатичним зусиллям із врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у рамках нормандського формату.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Анн Лінде заявила, що Україна на сьогодні виконала всі умови для наступного нормандського саміту, однак російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Крім того, МЗС України розцінив рішення Росії в односторонньому порядку передати полонених через посередника підривом нормандського формату.

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Новини України Дмитро КулебаФранціяНормандський формат
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