RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о помощи от США: ежедневно работаем со Штатами, чтобы решение было принято как можно быстрее

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Кава

Киев ежедневно работает с Соединенными Штатами для скорейшего принятия законопроекта о финансовой помощи Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказал, что вчера ночью получил отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий по вопросу помощи Украине.

Некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все запутано, зависит от многих факторов и может двигаться в любую сторону. Думаю, что вопрос какого-то базового сценария сегодня очень актуален для самого Конгресса США. Там все так запуталось внутри, что конгрессменам и сенаторам самим надо определиться с базовым сценарием движения", - говорит Кулеба.

В то же время он отметил, что есть и положительные новости – все ищут решение вопроса помощи Украине.

"Дискуссия сфокусирована не на том, как это решение не принять, а на том, как его быстрее принять. Мы ежедневно работаем с американской стороной, чтобы это решение было принято как можно быстрее", - рассказал министр.

Вопрос одобрения помощи Украине со стороны США

Напомним, еще осенью прошлого года президент США Джо Байден пригласил в Конгресс более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. В частности, более 60 млрд долларов хотят выделить для финансирования помощи Украине.

Республиканцы отказались поддерживать подобную инициативу. Они потребовали, чтобы в пакете были предусмотрены более жесткие меры по миграционной политике.

После этого представители Демократической и Республиканской партий начали проводить переговоры, чтобы найти компромисс. Но этого пока так и не удалось.

6 февраля американский президент Байден призвал Конгресс срочно поддержать его запрос. После этого стало известно, что республиканцы в Сенате стали планировать рассмотрение помощи Украине, Израилю и Тайваню уже без привязки к защите границы с Мексикой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаВойна России против Украины