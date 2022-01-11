Кулеба і Блінкен узгодили позиції перед переговорами НАТО з Росією

"Керівники зовнішньополітичних відомств погодили подальші кроки України і США, зокрема, враховуючи наступні дипломатичні контакти з Російською Федерацією у форматі Ради НАТО-Росія і постійної ради ОБСЄ", - йдеться в повідомленні за підсумками телефонних переговорів Кулеби і Блінкена.

При цьому глави відомств відзначили взаємну прихильність принципу:"ніяких домовленостей по Україні без України".

В ході бесіди держсекретар поділився з главою українського МЗС змістом переговорів між американською і російською делегацією на зустрічі в Женеві 10 січня.

Кулеба і Блінкен також обговорили подальшу реалізацію пакету стримування Росії від подальшої агресії. Зокрема, йшлося про жорсткі економічні санкції проти РФ і зміцнення збройних сил України.