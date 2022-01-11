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Кулеба і Блінкен узгодили позиції перед переговорами НАТО з Росією

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен узгодили позиції перед переговорами НАТО з Росією. Вони також обговорили кроки щодо стримування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Керівники зовнішньополітичних відомств погодили подальші кроки України і США, зокрема, враховуючи наступні дипломатичні контакти з Російською Федерацією у форматі Ради НАТО-Росія і постійної ради ОБСЄ", - йдеться в повідомленні за підсумками телефонних переговорів Кулеби і Блінкена.

При цьому глави відомств відзначили взаємну прихильність принципу:"ніяких домовленостей по Україні без України".

В ході бесіди держсекретар поділився з главою українського МЗС змістом переговорів між американською і російською делегацією на зустрічі в Женеві 10 січня.

Кулеба і Блінкен також обговорили подальшу реалізацію пакету стримування Росії від подальшої агресії. Зокрема, йшлося про жорсткі економічні санкції проти РФ і зміцнення збройних сил України.

Нагадаємо, 10 січня в Женеві пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності. На зустрічі російська сторона запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

Детальніше про підсумки першої зустрічі Вашингтона і Москви в матеріалі РБК-Україна "На різних мовах. Чи зможуть США і Росія домовитися про Україну, НАТО і мир".

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Сполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба