Кулеба: Битва за Украину идет на всех континентах

Битва за Украину, за нашу свободу, за безопасность мира идет на всех континентах. Изменение позиции африканских, латиноамериканских, азиатских стран будет существенным преимуществом Украины и важным сигналом для Москвы - поражение и возмездие неизбежны.
Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия осознает стратегическое значение Глобального Юга. Именно с этим связаны цинические попытки империалиста Путина позиционировать себя как "лидера антиколониального движения". Но украинская дипломатия уже перешла в контрнаступление и наносит удары на опережение", - уверяет министр.
По его словам, приверженность африканских стран критически важна для победы и утверждения Украины как проактивного и глобального игрока, который вместе с партнерами формирует и поддерживает безопасность архитектуры мира.
"После 7 месяцев ужасных испытаний и героизма украинцев никакая другая роль не отвечает нашему потенциалу и нашему вкладу в глобальную безопасность. Война России против Украины касается каждого, а потому беспрецедентная агрессия Москвы должна получить максимально жесткий и консолидированный ответ всего мира", - констатирует Кулеба.
Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с 3 по 12 октября отправится в турне по странам Африки и проведет ряд переговоров.
Напомним, что ранее Украина призвала изгнать российских наемников из Западной Африки и не мешать странам региона развивать демократию.
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