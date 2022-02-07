Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. У парламентському форматі

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи. Він запланований на серпень 2022 року і пройде за участю парламентських делегацій різних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його брифінг за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, в січні Бербок заявляла, що Берлін готовий взяти на себе лідерську роль в роботі Кримської платформи і очолити напрямок політики невизнання російської анексії.

Зазначимо, Кримська платформа - це українська дипломатична ініціатива, яка спрямована на те, щоб повернути питання півострова до міжнародного порядку денного для його подальшого звільнення від російської окупації. Перший установчий саміт за участю лідерів іноземних держав і дипломатичних представників пройшов у серпні 2021.