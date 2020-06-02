Кулеба анонсував нову нормандську зустріч на рівні міністрів

Нові переговори мають пройти найближчим часом
Найближчим часом мають відбутися чергові переговори в нормандському форматі щодо Донбасу на рівні міністрів. На ній обговорять рішення, які принесуть мир на схід України.
Про це на брифінгу у Берліні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом підкреслив, що контакти продовжаться в нормандському форматі на рівні міністрів.
"Уже скоро відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які принесуть мир на Донбас", - додав він.
Своєю чергою, голова німецького МЗС уточнив, що дата саміту "нормандської четвірки" залежить від ситуації з пандемією коронавірусу.
Нагадаємо, раніше офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар заявляла, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" проведуть чергову відеоконференцію у середині червня, а про саміт лідерів чотирьох країн можна буде говорити тільки після прогресу в основних питаннях безпеки на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками року президентства підкреслив, що мінський формат залишається в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував.
Автор: РБК-Україна