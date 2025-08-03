"Кудривка" шокировала "Александрию" в дебютном матче в УПЛ

Новичок украинской Премьер-лиги "Кудривка" в своем дебютном матче на самом высоком уровне уверенно победила серебряного призера прошлого чемпионата - "Александрию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
УПЛ, 1-й тур
"Кудривка" - "Александрия" - 3:1
Голы: Сторчоус, 18, 53, Морозко, 37 - Яшков (автогол), 26
Удаления: Ковалец, 76 (вторая желтая), Кампуш, 87 (прямая красная)
Несмотря на то, что в прошлом сезоне "Кудривка" играла в Первой лиге, а "Александрия" всерьез боролась с "Динамо" за звание чемпиона, стартовый матч коллективов в новом первенстве ожидался, как поединок двух коллективов- загадок.
Новичков элиты широкая общественность болельщиков еще не видела вообще (если не учитывать переходные встречи с "Ворсклой"), а от "серебряной" "Александрии" мало что осталось. Летом вице-чемпионов покинули почти все лидеры во главе с главным тренером Русланом Ротанем.
Новый наставник Кирилл Нестеренко строит свой коллектив практически с нуля. Судя по двум матчам в Лиге конференций с сербским "Партизаном", дело идет не так быстро, как хотелось бы.
Матч с "Кудривкой" это подтвердил.
Новички элиты не смутились перед опытным соперником и уже с первых минут начали действовать агрессивно, с высоким прессингом и уверенностью в атаке.
Этот настрой очень быстро принес результат: 31-летний Андрей Сторчоус, который впервые в карьере вышел на поле в УПЛ, открыл счет и сразу вошел в историю клуба как автор первого гола "Кудривки" в элитном дивизионе.
"Александрия" смогла дать кратковременный ответ. Бывший динамовец Сергей Булеца выполнил классный штрафной, однако мяч в итоге был записан как автогол вратаря Антона Яшкова.
Команда с Черниговщины быстро вернула инициативу. Эффектным ударом со штрафного Евгений Морозко снова вывел свою команду вперед.
Вместо камбека "Александрия" погрузилась в полный хаос. Команда не выдерживала ни физически, ни эмоционально. Под занавес поединка сразу двое игроков "заработали" удаления.
Сначала Кирилл Ковалец, выйдя на замену, быстро "насобирал" две желтые. А в конце встречи Мигель Кампуш устроил откровенную агрессию: удар ногой в лицо соперника и еще несколько провокаций завершились прямой красной.
Для "Кудривки" эта победа стала сенсационным дебютом, который не просто поразил результатом, но и показал готовность новичка навязывать борьбу более опытным соперникам. В то же время "Александрия" продолжает находиться в кризисе. Опять, как и в матче с "Партизаном", команда завершила матч в меньшинстве и без очков.
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