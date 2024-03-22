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Кудрицкий рассказал, как планируется восстановить электроснабжение в Харькове

Фото: Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Энергетики планируют восстанавливать электроснабжение в Харькове в два этапа. В первую очередь хотят запитать критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире телемарафона.

"Наш план для города следующий. Во-первых, нужно запитать критическую инфраструктуру. Эта задача уже практически выполнена. Вторая очередь - население. Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще 40-50% тех возможностей, которые есть на данный момент", - рассказал Кудрицкий. 

Он уточнил, что после этого в течение нескольких дней энергетики хотят возобновить нормальную схему электроснабжения в городе.

 

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для своей атаки они использовали более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, под обстрелом находился Харьков. В области всего было зафиксировано 21 попадание ракет.

Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате обстрела Харьков был полностью обесточен, наблюдались проблемы с водоснабжением.

Детальнее о последствиях российского обстрела - в материале РБК-Украина.

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