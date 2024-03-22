Кудрицкий рассказал, как планируется восстановить электроснабжение в Харькове

"Наш план для города следующий. Во-первых, нужно запитать критическую инфраструктуру. Эта задача уже практически выполнена. Вторая очередь - население. Мы планируем в течение ночи и завтрашнего дня добавить к электропитанию Харькова еще 40-50% тех возможностей, которые есть на данный момент", - рассказал Кудрицкий.

Он уточнил, что после этого в течение нескольких дней энергетики хотят возобновить нормальную схему электроснабжения в городе.