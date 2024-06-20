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Куда обращаться, если работники ТЦК превышают полномочия: ответ Сухопутных войск

Четверг 20 июня 2024 16:07
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Куда обращаться, если работники ТЦК превышают полномочия: ответ Сухопутных войск Иллюстративное фото: в Украине действует горячая линия, если работники ТЦК или СП превышают полномочия (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В командовании Сухопутных войск напомнили, что в Украине действует горячая линия для случаев, когда работники ТЦК или СП превышают свои полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск в Facebook.

В случае, если работники СП или ТЦК превысили полномочия или необходимая консультация по поводу мобилизации в Украине действует горячая линия: 0 800 301 937. Кроме того, отдельные контактные номера действуют также в областях.

"В каждом ОТЦК и СП по телефонам также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Обращайтесь в вашем регионе:

ОК Восток

  • Днепропетровский ОТЦК и СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30-16:30;
  • Запорожский ОТЦК и СП: (061) 764 2479 круглосуточно;
  • Харьковский ОТЦК и СП: (057) 341 4017 09:00-18:00;
  • Донецкий ОТЦК и СП: (097) 017 0069 круглосуточно;
  • Луганский ОТЦК и СП: (050) 950 9498 круглосуточно;

ОК Север

  • Киевский МТЦК и СП: (044) 290 4201 круглосуточно;
  • Киевский ОТЦК и СП: (068) 045 2383 08:00-19:00;
  • Житомирский ОТЦК и СП: (093) 616 7410 08:00-18:00;
  • Черниговский ОТЦК и СП: (046) 223 1007 08:00-18:00;
  • Черкасский ОТЦК и СП: (068) 020 3374 08:00-17:00;
  • Сумской ОТЦК и СП: (097) 539 13 68 08:00-18:00;
  • Полтавский ОТЦК и СП: (053) 256 2792 08:00-18:00;

ОК Запад

  • Закарпатский ОТЦК и СП: (067) 600 6912 круглосуточно;
  • Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (067) 340 6851 круглосуточно;
  • Тернопольский ОТЦК и СП: (035) 252 1282 08:00-18:00;
  • Хмельницкий ОТЦК и СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00-17:00;
  • Волынский ОТЦК и СП: (033) 225 2521 08:00-18:00;
  • Львовский ОТЦК и СП: (068) 156 3573 круглосуточно;
  • Ровенский ОТЦК и СП: (097) 105 8896 круглосуточно;
  • Черновицкий ОТЦК и СП: (037) 252 5561 круглосуточно;

ОК Юг

  • Кировоградский ОТЦК и СП: (050) 036 4798 круглосуточно;
  • Николаевский ОТЦК и СП: (066) 816 1635 круглосуточно;
  • Одесский ОТЦК и СП: (048) 752 8260 круглосуточно;
  • Винницкий ОТЦК и СП: (095) 586 3194 круглосуточно;
  • Херсонский ОТЦК и СП: (067) 725 7030 09:00-18:00.

Инциденты с участием ТЦК

Напомним, в Украине уже возникли несколько громких скандалов, в которых работников ТЦК обвинили в жестоком обращении с военнообязанными. Так, на днях в Закарпатской области сотрудники ТЦК задержали перевозчика, который якобы перевозил лекарства.

Кроме этого в Днепре возник скандал в соцсетях, там якобы сотрудники ТЦК силой задержали мужчину. Позже выяснилось, что мужчина является действующим военным, пытавшимся скрыться.

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