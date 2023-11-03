Куда обращаться для исчисления выслуги лет военнослужащему: ответ ПФУ

Бывшие военные могут выяснить свою календарную выслугу лет для получения пенсии или провести проверку правильности начисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как рассказали в ПФУ, иногда может случиться погрешность при подготовке документов для назначения пенсий военнослужащим. В частности, это касается продолжительности выслуги лет.

Однако такое начисление производят уполномоченные органы министерств и ведомств, в которых лица проходили службу.

То есть, с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту жительства.

Расчет пенсии военным

Рассчитывается пенсия следующим образом:

за 25 лет выслуги – 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги - 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Как сообщалось ранее, военнослужащие имеют право оформить и пенсию по инвалидности как во время прохождения службы, так и после увольнения с военной службы. Размеры таких выплат зависят от причины наступления инвалидности и группы, которую определит комиссия. РБК-Украина рассказывала, от чего зависит размер пенсии по инвалидности военного.

Ранее мы информировали, что минимальную пенсию в 2024 году повыся . Она составит 2361 гривну. Также повысится и прожиточный минимум, составивший 2920 гривен. В 2023 году прожиточный минимум и пенсию не повышали.

Кроме того, Кабмин решил ввести комплексную реформу пенсионной системы. Средняя пенсия, по словам премьера, составит 6 тысяч гривен.

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