Куда сдать новогоднюю елку в Киеве? Заработали 72 локации (адреса)
В Киеве сегодня, 2 января, заработали пункты приема новогодних елок. Всего в столице открыто 72 локации, где горожане могут сдать хвойные деревья на экологическую утилизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Из пунктов приема елки передают на переработку - их измельчают на щепу, которую в дальнейшем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это помогает защитить корни от перемерзания зимой и сохранить влагу почвы летом.
Принимают только живые деревья без игрушек и декоративных украшений.
Где и когда будут работать пункты приема
Пункты будут работать до 31 января во всех районах столицы - в парках, скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.
Голосеевский район:
- сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);
- сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;
- парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);
- сквер возле ст. м. "Лыбедская";
- межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;
- производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).
Дарницкий район:
- фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);
- парк имени воинов-интернационалистов;
- парк "Позняки";
- парк "Прибрежный";
- парк "Привокзальный";
- сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;
- производственная база КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Деснянский район:
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;
- парк "Киото";
- парк "Деснянский";
- парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);
- парк "Фестивальный";
- производственная база КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).
Днепровский район:
- пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;
- парк возле озера Тельбин;
- парк возле кинотеатра "Аврора";
- сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;
- бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);
- сквер им. Кастуся Калиновского;
- производственная база КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).
Оболонский район:
- парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;
- парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;
- сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;
- производственная база КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).
Печерский район:
- сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);
- сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);
- производственная база КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00).
Подольский район:
- сквер на ул. Вышгородской, 41;
- сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);
- сквер на просп. Европейского Союза, 76;
- сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;
- производственная база КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).
Святошинский район:
- парк "Совки";
- парк "Гамбургский";
- сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);
- сквер на ул. Подлесной, 2;
- сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;
- сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;
- парк на ул. Ореста Васкула;
- производственная база КП СЗН Святошинского района - ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).
Соломенский район:
- Соломенский ландшафтный парк;
- парк "Орленок";
- парк "Юность";
- производственная база КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).
Шевченковский район:
- парк "Радуга";
- парк "Сырецкий";
- парк им. Тараса Шевченко;
- Литературный сквер;
- производственная база КП СЗН Шевченковского района - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);
- производственная база КП СЗН Шевченковского района - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);
- производственная база КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).
Сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах
КП "Дарницкое ЛПХ" (пн-пт, 8:00-17:00):
- Броварское лесничество, квартал № 72;
- Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);
- Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);
- Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество");
- Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).
КП "Святошинское ЛПХ" (пн-пт, 9:00-16:00):
- Межигорское лесничество, квартал № 78;
- Киевское лесничество, квартал № 105;
- Святошинское лесничество, квартал № 117;
- Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;
- КП "Святошинское ЛПГ" - ул. Святошинская, 24;
- Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;
- Святошинское лесничество, граница, квартал № 82;
- Межигорское лесничество, граница, квартал № 57.
КП "ЛПГ "Конча-Заспа" (пн-вс, 8:00-16:00):
- Конча-Заспивское лесничество - ул. Конча-Заспинская, 11-Б.
