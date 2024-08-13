Куда будут отправлять повестку, если у мужчины нет прописки

Дмитрий Франчук отмечает, что согласно украинскому законодательству, военная обязанность касается всех мужчин призывного возраста, независимо от того, где они зарегистрированы. В условиях полномасштабной войны и временной оккупации некоторых территорий процедура вручения повесток может отличаться, но избежать мобилизации из-за отсутствия прописки невозможно.

Как могут посылать повестки

Последнее известное место жительства. Если военнообязанный ранее зарегистрирован по определенному адресу, повестка может быть направлена туда.

Место работы. Повестка может быть вручена непосредственно на месте работы, если у работодателя есть информация о работнике

Близкие родственники. В случае, если у военнообязанного нет постоянного места регистрации, повестка может быть передана через близких родственников, зарегистрированных по другому адресу в Украине.

Контактные данные. Если военные органы имеют номер телефона или адрес электронной почты, они могут попытаться связаться с мужчиной через эти каналы для вручения повестки.

Мобилизация на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины законы Украины не действуют в полной мере. Поэтому процедура мобилизации там значительно усложняется и ее выполнение зависит от многих факторов, включая возможность физического доступа к лицам призывного возраста.

Поиск военнообязанных

"Военнокоматы активно ищут военнообязанных, используя разнообразные источники информации, включая базы данных, социальные сети и другие", – отмечает юрист Дмитрий Франчук.

Вручение повесток может производиться лично, на улице, на работе или в других общественных местах.

Отсутствие прописки или регистрация на ТОТ усложняет процесс вручения повестки, но это не освобождает мужа от обязанности служить в рядах Вооруженных Сил Украины, акцентирует адвокат.