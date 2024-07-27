Права пассажиров общественного автомобильного транспорта: что следует знать при проезде
Используя общественный автомобильный транспорт и оплачивая стоимость данной услуги, пассажиры имеют соответствующие права. В случае претензий в сторону перевозчика, у пассажира есть возможность подать на него жалобу или судебный иск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Согласно определенной статье 4 Закона Украины "О защите прав потребителей" и в соответствии с Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины, пассажиры имеют право на безопасную и высококачественную перевозку.
Также пользователи общественного автомобильного транспорта могут выдвигать требования к автомобильному перевозчику по выполнению им условий договора перевозки и получать информацию об услугах по перевозкам.
Права на перевозку дополнительного багажа
Пассажиры вправе перевозить животных в установленном законодательством порядке. Также они могут безвозмездно перевозить одну единицу багажа в случае поездки на маршруте городского или пригородного сообщения при условии, что его размеры не превышают 100/50/30 сантиметров, весом до 20 килограммов.
Кроме того, им предоставляется право гарантированно перевозить две единицы багажа с оплатой согласно тарифу за каждую из них и бесплатно перевозить одну единицу ручной клади в салоне транспортного средства в случае поездки на маршруте междугороднего или международного сообщения.
Пользователи общественного автомобильного транспорта могут объявлять ценность багажа и безвозмездно перевозить ручную кладь в количестве не более двух единиц на городских и пригородных маршрутах.
Дополнительные пассажиры и компенсация
Пассажиры имеют право на бесплатную перевозку с собой одного ребенка в возрасте до шести лет без права занятия им отдельного места.
Также те, кто приобрел билет, могут рассчитывать на компенсацию причиненного ущерба.
Кто контролирует соблюдение правил
В ведомстве отмечают, что государственный контроль за соблюдением предусмотренных этими правилами требований возлагается на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте, Национальную полицию и органы Госпотребслужбы.
Если у пассажира возникнут претензии относительно качества транспортных услуг и отказа перевозчика удовлетворить выдвинутые им требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, он имеет право обратиться с заявлением в территориальный орган Госпотребпотребслужбы, Государственную службу Украины по безопасности на транспорте или Национальную полицию.
"Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке", - говорится в сообщении.
Правила перевозки пассажиров
Напомним, мы рассказывали, что железная дорога имеет право отказать пассажиру в перевозке его лично и его багажа или взорвать путешественника из поезда при определенных условиях.
Также объяснялось, в случае каких нарушений во время поездки по "Укрзализныце" можно получить штраф.
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