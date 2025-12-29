Куда девать елку после праздников? В Киеве со 2 января будут работать 72 пункта приема

Почему елки не нужно выбрасывать с другими отходами

В ведомстве отмечают, что живые новогодние деревья не стоит выбрасывать вместе со смешанными отходами, ведь они могут принести пользу городу. После сбора коммунальные службы отправляют хвойные деревья на экологическую утилизацию, где их измельчают на щепу.

Полученную щепу используют в зеленом хозяйстве столицы для мульчирования лунок. Это помогает сохранять влагу в почве, защищает корни растений от промерзания и стабилизирует температурный режим в теплый период.

В КО "Киевзеленстрой" отметили, что на утилизацию принимают только живые хвойные деревья без украшений. Пункты работают в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по уходу за зелеными насаждениями и лесопарковых хозяйств.

В случае, если возле пункта не указан график работы, дерево можно сдать в любое время, кроме периода комендантского часа. Ознакомиться с картой пунктов приема можно на сайте "Киевзеленстроя".

Адреса пунктов приема

Голосеевский район:

сквер Героев Мариуполя (ул. Героев Мариуполя, 8);

сквер Небесной сотни на ул. Академика Заболотного;

парк "Покол" (ул. Набережно-Корчеватская, 11);

сквер возле ст. м. "Лыбедская";

межквартальный сквер на ул. Васильковской, 45;

производственная база КП СЗН Голосеевского района - просп. Голосеевский, 87 (пн-вс, 7:00-16:00).

Дарницкий район:

фитнес-парк возле озера Лебединое (ул. Александра Кошица, 3-А);

парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Позняки";

парк "Прибрежный";

парк "Привокзальный";

сквер на просп. Петра Григоренко, 36-38;

производственная база КП СЗН Дарницкого района - ул. Тростянецкая, 58-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Деснянский район:

парк "Молодежный";

парк с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича;

парк "Киото";

парк "Деснянский";

парк им. Романа Шухевича (пересечение улиц Николая Закревского и Ролана Рейгана);

парк "Фестивальный";

производственная база КП СЗН Деснянского района - ул. Героев Энергетиков, 26 (пн-вс 08:00-20:00).

Днепровский район:

пересечение бульваров Русановского и Игоря Шамо;

парк возле озера Тельбин;

парк возле кинотеатра "Аврора";

сквер на бульваре Ивана Миколайчука, 7/9;

бульвар Верховной Рады (напротив дома 21-А);

сквер им. Кастуся Калиновского;

производственная база КП СЗН Днепровского района - просп. Георгия Нарбута, 6 (пн-вс, 7:00-19:00).

Оболонский район:

парк отдыха на ул. Бережанской, 10-20;

парк культуры и отдыха вокруг озера Иорданское;

сквер на просп. Владимира Ивасюка, 2-Д;

производственная база КП СЗН Оболонского района - просп. Степана Бандеры, 26-А (пн-вс, 7:00-20:00).

Печерский район:

сквер им. Мечникова (ул. Мечникова, 10/2);

сквер Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 119-121);

производственная база КП СЗН Печерского района - ул. Железнодорожное шоссе, 61 (пн-чт, 8:00-17:00, пт - 8:00-16:00).

Подольский район:

сквер на ул. Вышгородской, 41;

сквер на пл. Щекавицкой (ул. Константиновская, 26);

сквер на просп. Европейского Союза, 76;

сквер на просп. Георгия Гонгадзе между домами 5 и 7-Б;

производственная база КП СЗН Подольского района - ул. Анатолия Кузнецова, 16-А (пн-вс, 8:00-18:00).

Святошинский район:

парк "Совки";

парк "Гамбургский";

сквер им. Ревуцкого (ул. Михаила Котельникова, 26-32/1);

сквер на ул. Подлесной, 2;

сквер на ул. Чернобыльской, 24/26;

сквер на углу ул. Григоровича-Барского и ул. Симиренко;

парк на ул. Ореста Васкула;

производственная база КП СЗН Святошинского района - ул. Мрии, 21 (пн-вс, 8:00-20:00).

Соломенский район:

Соломенский ландшафтный парк;

парк "Орленок";

парк "Юность";

производственная база КП СЗН Соломенского района - ул. Новополевая, 95-А (пн-вс, 8:00-20:00).

Шевченковский район:

парк "Радуга";

парк "Сырецкий";

парк им. Тараса Шевченко;

Литературный сквер;

производственная база КП СЗН Шевченковского района - ул. Кудрявская, 23 (пн-вс, 7:00-18:00);

производственная база КП СЗН Шевченковского района - пер. Бабий Яр, 6 (пн-вс, 7:00-18:00);

производственная база КП СЗН Шевченковского района - просп. Берестейский, 82-А (пн-вс, 7:00-18:00).

Сдать деревья на утилизацию можно в лесничествах

КП "Дарницкое ЛПХ" (пн-пт, 8:00-17:00):

Броварское лесничество, квартал № 72;

Белодобровное лесничество, квартал № 65 (ул. Радистов, 1-В);

Днепровское лесничество, квартал № 58 (Броварской проспект, 2-А);

Никольское лесничество, квартал № 35 (недалеко от железнодорожной станции "Лесничество");

Дарницкое лесничество, квартал № 37 (23-й км Бориспольского шоссе).

КП "Святошинское ЛПХ" (пн-пт, 9:00-16:00):

Межигорское лесничество, квартал № 78;

Киевское лесничество, квартал № 105;

Святошинское лесничество, квартал № 117;

Пуща-Водицкое лесничество, квартал № 111;

КП "Святошинское ЛПГ" - ул. Святошинская, 24;

Киевское лесничество, квартал № 25, цех переработки древесины;

Святошинское лесничество, граница, квартал № 82;

Межигорское лесничество, граница, квартал № 57.

КП "ЛПГ "Конча-Заспа" (пн-вс, 8:00-16:00):