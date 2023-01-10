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В начатой Путиным войне время на стороне Украины, - премьер Швеции

Новина українською →
Вторник 10 января 2023 07:22
В начатой Путиным войне время на стороне Украины, - премьер Швеции Фото: премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полномасштабное вторжение РФ может перейти в затяжную войну, но в ней время полностью на стороне Украины.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Говорят, что (президент РФ Владимир – ред.) Путин живет с верой в то, что время на стороне России. Наш главный вклад в мир – продемонстрировать своими действиями, что время, наоборот, на стороне Украины. Швеция и наши союзники должны продолжать предоставлять широкую финансовую и военную поддержку Украине, продолжать усиливать давление на РФ", - заявил премьер Швеции.

По его словам, война в Украине ведётся на двух фронтах – украинская оборонная война против российской агрессии и оккупации, а также российская война на истощение против воли Украины к самозащите, и не в последнюю очередь – против единства Запада.

"Всё указывает на то, что мы должны быть готовы к затяжной войне. Стратегические цели России остаются неизменными, как и очевидная борьба Украины за свою свободу. Однако именно на стороне Украины закон", - добавил Кристерссон.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Кристерссоном призвал Швецию передать ВСУ системы Archer и усилить возможности Украины в защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen. Президент также призвал других западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО.

После этого премьер-министр Швеции заявил, что Украина может получить САУ Archer.

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