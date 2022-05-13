Туреччина пропонувала РФ евакуювати "азовців" до себе, - Джемілєв
Туреччина в переговорах з Росією пропонувала евакуювати українських військових, захисників Маріуполя, на територію своєї країни, проте Москва не погодилася з ініціативою Анкари.
Про це розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв, передає РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.
За його словами, тему евакуації бійців полку "Азов" обговорював представник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.
Для цього Туреччина пропонувала відправити свій корабель місткістю 2 тисячі людей з порту в Стамбулі.
"В будь-яку мить, коли ми з вами домовимося, він прийде в порт Бердянськ, на цьому кораблі будуть автобуси, які привозитимуть їх з Маріуполя до Бердянська, тому що порт Маріуполя замінований. До закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки, не воюватимуть", - передав Джемілєв слова спікера Ердогана.
На це Шойгу заявив, що "вони згодні випустити цивільне населення, а щодо військовослужбовців, то бійці повинні здатися - їм гарантують нормальне поводження, і нехай Зеленський дасть команду, щоб вони здалися".
На що Калин відповів, що "жоден головнокомандувач у всьому світі не має права говорити своїм військовослужбовцям, щоб вони здавались".
Так, переговори закінчилися безрезультатно.
Раніше віце-прем'єр України Ірина Верещук повідомила про новий етап переговорів за посередництва Туреччини про евакуацію військових з "Азовсталі" у Маріуполі. Планується почати з тяжкопоранених.
Нагадаємо, влада України розробила нова пропозиція про порятунок військових, на заводі "Азовсталь". Бійців ЗСУ планують обміняти на полонених російських солдатів.
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