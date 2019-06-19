Кучма назвав умову для скасування блокади ОРДЛО

Другий президент України та представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма назвав умову для скасування блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку його прес-секретаря Дарки Оліфер у Facebook.

За словами Кучми, рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про скасування блокади ОРДЛО можливе лише після повернення українських активів в українське правове поле.

"Вся наша робота має бути дорогою з двостороннім рухом, всі процеси повинні відбуватися виключно на засадах взаємності. Тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО", - заявив Кучма.

Нагадаємо, що 5 червня представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. Крім того, як заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдик, представник України в ТКГ в Мінську Леонід Кучма запропонував зняти блокаду з ОРДЛО.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише за їх реєстрації і сплаті податків в Україні.