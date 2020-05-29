Кучеренко подав заяву в правоохоронні органи проти члена НКРЕКП

Народний депутат Олексій Кучеренко звинуватив члена Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитра Коваленка в появі існуючих проблем на ринку електроенергії та направив відповідну заяву в правоохоронні органи.

Про це Кучеренко написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Практично всі проблеми нашого енергоринку, борги перед Енергоатомом, божевільні спекуляції й заробітки "бариг" пов'язані з ім'ям конкретної людини - члена НКРЕКП Дмитра Коваленка. Саме він є автором і організатором прийняття Правил роботи енергоринку, завдяки яким сьогодні заганяється в борги Енергоатом і наживаються "бариги", - повідомив Кучеренко.

Крім того, Кучеренко стверджує, що член НКРЕКП зберігає свій пост завдяки голові комітету Верховної ради з питань енергетики Андрію Герусу.

"Тримається він на посаді завдяки одному депутату Р., який більше за всіх сьогодні кричить про енергетичну кризу, який його по суті й створив і який заробив на ньому величезні суми за останні 5 місяців", - заявив Кучеренко.

Водночас, нардеп зазначив, що його дивує позиція президента і Служби безпеки України в цьому питанні.

"Мене дивує позиція президента, який не розуміє, що його оточення банально маніпулює ним. Мене дивує позиція СБУ, яка давно знає всі ці схеми, але продовжує ганятися за дрібним бізнесом та підприємцями", - додав Кучеренко.

Своєю чергою, Кучеренко відправив відповідні документи в правоохоронні органи разом із заявою.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявив, що Україна втратить майже 400 млн доларів валютного виторгу на рік з-за рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про введення додаткових платежів для експортерів.