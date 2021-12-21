Кубраков розповів, як УЗ вдалося вивести на прибуток у 2021 році

В ілюстраціях до публікації він розмістив скріншот новини про звіт Тимчасової слідчої комісії ВР з питань "Укрзалізниці" (голова Юлія Гришина), у заголовку якої сказано, що компанія могла отримати 8 млрд грн збитків. За даними звіту, компанія отримає 250 млн грн прибутку у 2021 році. Раніше повідомлялося, що 2020 рік компанія закінчила зі збитком у 12 млрд грн.

"УЗ могла отримати 8 млрд збитків у 2021 році - натомість завершує рік із прибутком, йдеться у звіті ТСК з питань "Укрзалізниці". За короткий час нашій команді вдалося відновити фінансову стійкість компанії та показати перші результати "Великого будівництва" на залізниці", - написав Кубраков.

За його словами, завдяки змінам, які були проведені в компанії, електрифіковані перші з десятка запланованих маршрутів, нові потяги курсують на Півдні та Сході, проектуються станції Київського приміського експресу, нові гілки та маршрути.

"УЗ вдалося зупинити за крок від прірви, більше того - закладено фундамент до системного оновлення, як інфраструктури, так і рухомого складу. Це командний результат, який ще раз підтверджує, що ми на вірному шляху", - наголосив Кубраков.

Він також нагадав, що після відомого рішення РНБО щодо впровадження Антикризового штабу в "Укрзалізниці" на базі Міністерства інфраструктури, було прийнято три ключові рішення, які дозволили запобігти дефолту в компанії та уникнути її зупинки.

Йдеться, зокрема, про усунення компаній-посередників, через які ціни на електроенергію для УЗ були завищені.

"УЗ отримала можливість закуповувати електроенергію безпосередньо у виробника - Енергоатому. Перший укладений контракт за новими правилами дозволив УЗ заощадити понад 4 млрд грн", - написав міністр.

Також за його словами, важливу роль відіграло підвищення тарифів на вантажні перевезення.

"Історично найвища ставка підвищення дозволила УЗ отримати додаткові 2 млрд грн цього року та ще 12 наступного. Це рішення було непопулярним, його намагалися оскаржити в судах, але системний бізнес розуміє - підвищення тарифів необхідне для того, щоб "Укрзалізниця" мала ресурси на відновлення", - наголосив голова Мінінфраструктури.

Крім того, упевнений Кубраков, на позитивний фінансовий результат вплинуло дотримання принципів OECD та корпоративного управління.

"Як і менеджмент компанії, так і Наглядова рада повинні складатися з професіоналів, які працюють за певними КРІ, бути політично незалежними та ставити інтереси компанії та держави понад усе. Із закінченням терміну повноважень попереднього складу Наглядової ради нами було оголошено новий конкурс, який відбувається з дотриманням всіх правил і процедур. Вже найближчим часом чекаю на початок роботи повноцінної Наглядової ради, яка запустить процес відбору правління", - резюмував він.