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Кубраков про підвищення тарифів УЗ: пропонуємо бізнесу допомогти державі

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Україна, Середа 13 липня 2022 10:23
Кубраков про підвищення тарифів УЗ: пропонуємо бізнесу допомогти державі Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Рішення про підвищення тарифів "Укрзалізниці" на всі групи вантажів на 70% було прийнято у зв'язку з нестачею бюджетних ресурсів. Бізнес повинен допомогти державі під час війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Приймаючи рішення про підвищення тарифів, ми розуміли, що у держави вже немає запасів і ресурсів. І при всій повазі до бізнесу, який незадоволений і загрожує зупинити якісь підприємства, ми розуміємо, що у бізнесу був суперуспішний минулий рік. І, напевно, умовні 50 млн доларів, на які до кінця року у них зростуть витрати, не призведуть до катастрофічних наслідків", - сказав він.

За його словами, "Укрзалізниці" не вистачає на місяць кілька мільярдів гривень. Держава зі свого боку в перші місяці підтримала, але Мінфіну все складніше і складніше фінансувати витрати на армію, війну і соціальні виплати. "І ми розуміємо, що поки немає перспектив, що ситуація якось покращиться", - зазначив міністр.

"І, напевно, на даному етапі це правильно, це буде їх внесок, в тому числі в розвиток економіки, підтримку держави і армії. У будь-якому випадку ми не повинні допустити, коли залізниця зупиниться або що ми будемо забирати з фінансування армії. Ми цього не хочемо робити, ми пропонуємо бізнесу трохи взяти участь і допомогти державі", - заявив Кубраков.

При цьому він зазначив, що тарифи на вантажоперевезення, якщо порівняти, наприклад, з Польщею, були в 6 разів нижче до цього підвищення.

"І навіть тепер все ще в 3,5 рази нижче, ніж там. Тобто бізнес, який експортує, який їде в порти Гданська, йому там прийнятно платити в 3,5 рази більше? А наша частина, яка в частці витрат на 7 доларів на тонні стане дорожче, неприйнятна?"- сказав міністр.

Нагадаємо, тарифи "Укрзалізниці" на всі групи вантажів на повинні зрости на 70%. Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію компанії і вважає, що бізнес адаптується до нових цін.

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