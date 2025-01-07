Кубраков получил должность в Минобороны: чем он будет заниматься
Александр Кубраков получил новую должность. Минобороны сообщает о его назначении советником министра обороны Украины на общественных началах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.
"Назначение Александра Кубракова поможет усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных Силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики. Уверен, что его значительный государственный и практический опыт будет способствовать усилению обороноспособности страны", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Отметим, что Александр Кубраков работал на должностях вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, министра инфраструктуры Украины, главы Укравтодора.
Вместе с тем он имеет многолетний опыт работы в общественном и частном секторах.
Обновлено 10:48. Сам Кубраков на своей странице в соцсети Х сообщил, что с сегодняшнего дня официально сотрудничает с Министерством обороны Украины как волонтер-советник министра обороны Рустема Умерова.
"Полученные за последние годы знания и практический опыт я использую для усовершенствования систем материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины, способствуя миру в нашей стране. Поддержка фронта и наших военных всегда была моим главным приоритетом, независимо от моей роли или текущей работы", - написал он.
Напомним, что 9 мая 2024 года Верховная Рада 272 голосами "за" уволила Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Сам Кубраков заявлял, что его не привлекли к обсуждению относительно его увольнения. Впрочем, в пояснительной записке к проекту постановления об увольнении говорилось, что региональная политика, которую осуществляло министерство, находится "в критическом состоянии".
Мол, это обусловлено тем, что после полномасштабного вторжения на Мининфраструктуры возложили обязанности по восстановлению и децентрализации регионов, взаимодействие с местными властями и другие моменты, с которыми, по словам депутатов, министерство не может справиться.
Поэтому, как объясняли нардепы, возникла острая необходимость в создании отдельного министерства, которое бы занималось региональной политикой.
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