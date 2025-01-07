Кубраков отримав посаду в Міноборони: чим він займатиметься
Олександр Кубраков отримав нову посаду. Міноборони повідомляє про його призначення радником міністра оборони України на громадських засадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву відомства.
"Призначення Олександра Кубракова допоможе вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики. Впевнений, що його значний державний та практичний досвід сприятиме посиленню обороноздатності країни", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
Зазначимо, що Олександр Кубраков працював на посадах віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністра інфраструктури України, голови Укравтодору.
Разом з тим він має багаторічний досвід роботи в громадському та приватному секторах.
Оновлено 10:48. Сам Кубраков на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив, що від сьогодні офіційно співпрацює з Міністерством оборони України як волонтер-радник міністра оборони Рустема Умєрова.
"Здобуті за останні роки знання та практичний досвід я використаю для вдосконалення систем матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, сприяючи миру в нашій країні. Підтримка фронту та наших військових завжди була моїм головним пріоритетом, незалежно від моєї ролі чи поточної роботи", - написав він.
Нагадаємо, що 9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами "за" звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Сам Кубраков заявляв, що його не залучили до обговорення щодо його звільнення. Втім, у пояснювальній записці до проекту постанови про звільнення йшлося, що регіональна політика, яку здійснювало міністерство, перебуває "у критичному стані".
Мовляв, це зумовлено тим, що після повномасштабного вторгнення на Мінінфраструктури поклали обов’язки з відбудови та децентралізації регіонів, взаємодію з місцевою владою та інші моменти, з якими, за словами депутатів, міністерство не може впоратися.
Тому, як пояснювали нардепи, виникла гостра потреба в утворенні окремого міністерства, яке б займалося регіональною політикою.
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