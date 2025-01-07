Кубраков отримав посаду в Міноборони: чим він займатиметься

Олександр Кубраков отримав нову посаду. Міноборони повідомляє про його призначення радником міністра оборони України на громадських засадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву відомства.

"Призначення Олександра Кубракова допоможе вдосконалити низку процесів у Збройних Силах України для забезпечення належного функціонування системи постачання та логістики. Впевнений, що його значний державний та практичний досвід сприятиме посиленню обороноздатності країни", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Зазначимо, що Олександр Кубраков працював на посадах віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, міністра інфраструктури України, голови Укравтодору.

Разом з тим він має багаторічний досвід роботи в громадському та приватному секторах.

Оновлено 10:48. Сам Кубраков на своїй сторінці в соцмережі Х повідомив, що від сьогодні офіційно співпрацює з Міністерством оборони України як волонтер-радник міністра оборони Рустема Умєрова.

"Здобуті за останні роки знання та практичний досвід я використаю для вдосконалення систем матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, сприяючи миру в нашій країні. Підтримка фронту та наших військових завжди була моїм головним пріоритетом, незалежно від моєї ролі чи поточної роботи", - написав він.