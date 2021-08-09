Кубраков: від нового керівника УЗ очікується впровадження ключових реформ у найкоротші терміни

У найближчі місяці "Укрзалізницею" керуватиме тимчасовий голова правління за підтримки спеціального Антикризового штабу, після чого Наглядова рада запропонує уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління, який повинен буде реформувати галузь.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook .

"Ми підтримуємо рішення Наглядової ради про рекомендацію на призначення нового т.в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" - корпоративна система в компанії має бути збережена", - заявив він.

Слідуючи рішенню Ради національної безпеки та оборони України, Наглядова рада Укрзалізниці на час підготовки конкурсу рекомендувала Уряду призначити нового т.в.о. голови правління - Олександра Камишина, який має стати антикризовим менеджером.

"При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб "Укрзалізниці", основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто", - підкреслив Кубраков.

Таким чином, вже за кілька місяців Наглядова рада має запропонувати Уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління. На думку Кубракова, головними завданнями для розвитку галузі, які необхідно втілити у найкоротші терміни, є: підняття тарифів на вантажні перевезення; налагодження закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника - "Енергоатома"; залучення на українських ринок міжнародних інвесторів та закупівля нових потягів та локомотивів.

"Впровадження цих рішень у найкоротші терміни - це те, чого ми очікуємо від нового очільника Укрзалізниці", - резюмував міністр інфраструктури.