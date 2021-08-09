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Кубраков: от нового руководителя УЗ ожидается внедрение ключевых реформ в кратчайшие сроки

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 17:48
Кубраков: от нового руководителя УЗ ожидается внедрение ключевых реформ в кратчайшие сроки Фото: Александр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

В ближайшие месяцы "Укрзализныцей" будет руководить временный глава правления при поддержке специального Антикризисного штаба, после чего Наблюдательный совет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего главы правления, который должен будет реформировать отрасль.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"Мы поддерживаем решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. главы правления АО "Укрзализныця" - корпоративная система в компании должна быть сохранена", - заявил он.

Следуя решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, наблюдательный совет "Укрзализныци" на время подготовки конкурса рекомендовал Правительству назначить нового и.о. главы правления - Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером.

"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", - подчеркнул Кубраков.

Таким образом, уже через несколько месяцев Наблюдательный совет должен предложить Правительству кандидатуру нового постоянно действующего главы правления.

По мнению Кубракова, главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, являются: повышение тарифов на грузовые перевозки; налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - "Энергоатома"; привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", - резюмировал министр инфраструктуры.

Напомним, раньше Александр Кубраков заявил, что в рамках программы президента "большое строительство" стартовала электрификация путей украинской железной дороги. Так, была начата электрификация 40 км путей в Черкасской области, что позволит в следующем году запустить из области электропоезда.

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Укрзализныця МИУ
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