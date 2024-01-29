Кубок Украины: УАФ определила полуфинальные пары соревнований

Украинская ассоциация футбола пригласила на церемонию бывшего защитника сборной Украины, а ныне военнослужащего Владислава Ващука и знаменитую футзалистку и пляжную футболистку Анастасию Клипаченко. Они определили пары 1/2 финала и хозяев матчей.

Действующий чемпион Украины пробился в полуфинал вместе с одесским "Черноморцем", житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой". Именно шарик с названием "горняков" вытащили первым, а соперником команды Марино Пушича стали "моряки" Романа Григорчука.

В свою очередь "Полесье" на собственном поле встретится с "Ворсклой". В нынешнем сезоне пути команд пересекались в Премьер-лиге. "Полесские волки" одержали разгромную победу в Полтаве (3:0) с голами Кушниренко, Макуаны и Шастала.

Базовой датой этого раунда выбрали 3 апреля. Победители противостояний разыграют трофей. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая. Последний триумфатор турнира – киевское "Динамо" – сенсационно завершило выступления еще на стадии 1/8 финала.

Все пары 1/2 финала Кубка Украины 2023/24: