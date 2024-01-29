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Кубок Украины: УАФ определила полуфинальные пары соревнований

Фото: Георгий Судаков станет вызовом для "моряков" (chornomorets.football)
Автор: Антон Федорцив

Четверка отечественных команд во главе с донецким "Шахтером" узнали соперников в 1/2 финала Кубка Украины в рамках жеребьевки в столичном Доме футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Украинская ассоциация футбола пригласила на церемонию бывшего защитника сборной Украины, а ныне военнослужащего Владислава Ващука и знаменитую футзалистку и пляжную футболистку Анастасию Клипаченко. Они определили пары 1/2 финала и хозяев матчей.

Действующий чемпион Украины пробился в полуфинал вместе с одесским "Черноморцем", житомирским "Полесьем" и полтавской "Ворсклой". Именно шарик с названием "горняков" вытащили первым, а соперником команды Марино Пушича стали "моряки" Романа Григорчука.

В свою очередь "Полесье" на собственном поле встретится с "Ворсклой". В нынешнем сезоне пути команд пересекались в Премьер-лиге. "Полесские волки" одержали разгромную победу в Полтаве (3:0) с голами Кушниренко, Макуаны и Шастала.

Базовой датой этого раунда выбрали 3 апреля. Победители противостояний разыграют трофей. Финал Кубка Украины сыграют 15 мая. Последний триумфатор турнира – киевское "Динамо" – сенсационно завершило выступления еще на стадии 1/8 финала.

Все пары 1/2 финала Кубка Украины 2023/24:

  • "Шахтер" – "Черноморец"
  • "Полесье" – "Ворскла"

 

К слову, ранее Шевченко стал президентом УАФ вместо Павелко.

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