Кубок Украины: Перволиговая "Виктория" после невероятного спасения одолела ЛНЗ в серии пенальти

Сумская "Виктория" обыграла ЛНЗ из Черкасс в поединке, который длился более четырех часов, и вышла в четвертьфинал национального кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча .

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Виктория" – ЛНЗ – 2:2, пенальти – 3:1

Голы: Ныч, 3, Рябый, 120+2 – Момо, 49, Тилль, 99

Пенальти забили: Паламар, Новотрясов, Шпиренок – Олейник

Пенальти не забили: Тилль, Яшари, Ноникашвили (ЛНЗ)

"Виктория", представляющая первую лигу, встречалась с элитным ЛНЗ. Формально сумчане выступали хозяевами встречи, но по понятным причинам поединок проводился в Черкассах. Все эти обстоятельства делали черкащан безоговорочными фаворитами.

Тренер ЛНЗ Андрес Карраско позволил себе проэкспериментировать с составом, Шанс проявить себя получили Авагимян, Наумец, Молло – футболисты, которые в последнее время не всегда попадают в основу.

"Виктория" шокировала старшего по рангу соперника уже на первых минутах. Едва прозвучал стартовый свисток, как команда провела две опасные атаки левым флангом. Во время первой защитники ЛНЗ не без проблем ликвидировали угрозу. А вторая привела к голу. Ныч завершила наступление "Виктории" ударом с разворота, после серии рикошетов мяч попал в перекладину, а затем пересек линию ворот.

Это был очень удачный старт для андердога. После него сумчане думали уже только о защите. ЛНЗ взял ворота "Виктории" в осаду, не позволяя соперникам по несколько минут пересекать центр поля. Однако серьезных угроз черкасчане не создали. Два неплохих дальних удара Бара – все, что можно вспомнить.

После перерыва Карраско бросил в бой лидеров: на поле вышли Яшари, Тилль и Момо. И это быстро дало результат. На 49-й минуте Тилль подал угловой, Ноникашвили пяткой прокинул дальше, а Момо сильным ударом поразил ворота.

Сразу после этого имела шанс и "Виктория". Сасовский выскочил один на один с вратарем черкасчан, но пробил прямо в него. И тут раздался сигнал воздушной тревоги.

Соперники имели полтора часа вынужденного отдыха. После этого на поле тотально доминировал ЛНЗ. В перекладину попал Яшари, в стойку – Момо. Еще один удар Яшари в нижний угол вытащил голкипер сумчан Литвиненко. И все-таки "Виктория" в основное время устояла.

В овертайме ЛНЗ забил во второй раз. Гол организовали легионеры черкасского клуба. Молло отпасовал на Яшари, тот внешней стороной стопы подал в центр штрафной, а там уже Тилль нанес удар головой. Мяч по дуге перелетел Литвиненко и приземлился в воротах. А когда казалось, что победа от ЛНЗ не уйдет, "Виктория" спасла игру уже в компенсированное время овертайма. Встреча перешла в серию пенальти.

С 11-ти метров промахнулись лидеры ЛНЗ. Удар Тилля парировал Литвиненко, Яшари пробил мимо, а Ноникашвили попал в штангу. В то же время, все три удара футболистов "Виктории" были точными.