Кубок Украины: "Черноморец" разбил "Зарю" и стал вторым полуфиналистом турнира

Одесский "Черноморец" с крупным счетом обыграл луганскую "Зарю" в четвертьфинале Кубка Украины 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Кубок Украины, 1/4 финала
"Черноморец" – "Заря" – 4:1
Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 80
В дебюте встречи команды обменялись неточными ударами. После выстрела луганчанина Герреро мяч срыкошетил над перекладиной, а "моряк" Кузик не попал в створ ворот. Впоследствии кипер одесситов Варакута справился с ударом Алефиренко с лета.
Зато на 21-й минуте "Черноморец" повел в счете. Это Штогрин решился пробить с более 20-ти метров и поймал на ошибке вратаря "Зари" Турбаевского, пропустившего мяч между ног. А вскоре нападающий "моряков" забил второй мяч – в стремительной контратаке хозяев Кузик отдал Штогрину в штрафную, а тот точно пробил мимо кипера.
Со стартом второй половины команда Валерия Кривенцова попыталась перехватить инициативу. Но запомнилась разве что ударом Яцыка с линии штрафной мимо штанги. В свою очередь одесситы сделали счет разгромным на 58-й минуте, когда Васильев головой замкнул навес Бадибанги с правого фланга.
Шокированные луганчане выпали из игры на четверть часа. Как следствие, "моряки" сумели забить в четвертый раз. В этот раз в объятиях партнеров снова оказался Штогрин, оформивший хет-трик. Он получил мяч в штрафной гостей, подработал под левую ногу и точно пробил под перекладину.
В финальные минуты "Заря" лишь смогла размочить счет. Вратарь Варакута неуверенно сыграл после углового, поэтому мяч оказался у Герреро. Тот с нескольких метров сумел отправить мяч в сетку – 4:1 в итоге. Далее следует "Черноморец".
К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.
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