Кубок Украины: "Черноморец" разбил "Зарю" и стал вторым полуфиналистом турнира

Украина, Кубок Украины, 1/4 финала

"Черноморец" – "Заря" – 4:1

Голы: Штогрин, 21, 33, 72, Васильев, 58 – Герреро, 80

В дебюте встречи команды обменялись неточными ударами. После выстрела луганчанина Герреро мяч срыкошетил над перекладиной, а "моряк" Кузик не попал в створ ворот. Впоследствии кипер одесситов Варакута справился с ударом Алефиренко с лета.

Зато на 21-й минуте "Черноморец" повел в счете. Это Штогрин решился пробить с более 20-ти метров и поймал на ошибке вратаря "Зари" Турбаевского, пропустившего мяч между ног. А вскоре нападающий "моряков" забил второй мяч – в стремительной контратаке хозяев Кузик отдал Штогрину в штрафную, а тот точно пробил мимо кипера.

Со стартом второй половины команда Валерия Кривенцова попыталась перехватить инициативу. Но запомнилась разве что ударом Яцыка с линии штрафной мимо штанги. В свою очередь одесситы сделали счет разгромным на 58-й минуте, когда Васильев головой замкнул навес Бадибанги с правого фланга.

Шокированные луганчане выпали из игры на четверть часа. Как следствие, "моряки" сумели забить в четвертый раз. В этот раз в объятиях партнеров снова оказался Штогрин, оформивший хет-трик. Он получил мяч в штрафной гостей, подработал под левую ногу и точно пробил под перекладину.

В финальные минуты "Заря" лишь смогла размочить счет. Вратарь Варакута неуверенно сыграл после углового, поэтому мяч оказался у Герреро. Тот с нескольких метров сумел отправить мяч в сетку – 4:1 в итоге. Далее следует "Черноморец".