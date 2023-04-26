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"Эдмонтон" повел в серии плей-офф с "Лос-Анджелесом": видео всех голов вечера НХЛ

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Эдмонтон, Среда 26 апреля 2023 10:30
"Эдмонтон" повел в серии плей-офф с "Лос-Анджелесом": видео всех голов вечера НХЛ Фото: "Ойлерз" в шаге от завоевания путевки в следующий раунд (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Тремя матчами в Западной и Восточной конференциях Национальной хоккейной лиги продолжился розыгрыш Кубка Стэнли. "Эдмонтон Ойлерз" в центральном матче дня перестреляли "Лос-Анджелес Кингз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

"Нефтяники" открыли счет в середине первого периода, воспользовавшись большинством. Кейн получил передачу в левой зоне вбрасывания и пробил под дальнюю стойку. А две минуты спустя Драйзайтль на "пятаке" замкнул передачу Макдэвида.

"Кингз" вызов приняли. Аяфалло перед воротами завершил комбинацию с участием Копитара и Кемпе. Впрочем, защитник Кулак своевременным подключением к атаке восстановил преимущество "Эдмонтона" в две шайбы. Сохранил интригу Кемпе, роскошно переигравший вратаря "Ойлерз" в ближнем бою.

Однако во второй 20-минутке канадцы сумели укрепить собственное преимущество. Для начала Бьюгстад перед воротами подправил шайбу после броска Сиси. А потом в большинстве этот трюк повторил и Хайман.

В финальном периоде команды обменялись шайбами. На второй гол Бьюгстада едва ли не с линии ворот "Лос-Анджелес" ответил броском Байфилда в касание с "пятака". Домашняя победа позволила "Эдмонтону" впервые выйти вперед в серии (3:2). Следующий матч, который состоится в Городе Ангелов 29 апреля, может стать последним.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Каролина" – "Айлендерс" – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0); серия – 3:2
  • "Даллас" – "Миннесота" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0); серия – 3:2
  • "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес" – 6:3 (3:2, 2:0, 1:1); серия – 3:2

К слову, накануне "Сиэтл" сравнял счет в серии против "Колорадо" благодаря домашней победе.

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