ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кубок Стэнли: "Даллас" перестрелял "Эдмонтон" в третьем финале Западной конференции

Эдмонтон, Вторник 28 мая 2024 10:58
UA EN RU
Кубок Стэнли: "Даллас" перестрелял "Эдмонтон" в третьем финале Западной конференции Фото: Джейсон Робертсон (наверху) оформил хет-трик в Альберте (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Старз" после победы над "Эдмонтон Ойлерз" повели в финальной серии к четырем победам Запада Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Эдмонтон" – "Даллас" – 3:5 (2:0, 1:3, 0:2); серия – 1:2

Шайбы: Хайман, 02:02, Макдэвид, 07:37, Хенрик, 39:07 – Робертсон, 25:35, 28:05, 51:54, Джонстон, 29:08, Хэйсканен, 58:08

"Нефтяники" мощно начали и к середине первого периода оформили две шайбы. Лидер "Эдмонтона" Макдэвид сначала загнал "свояка" от Хаймана. А затем после проезда Экхольма за воротами протолкнул шайбу за линию с "пятака".

Ответ "Старз" во второй 20-минутке был тройным. Робертсон размочил счет классным броском из левой зоны вбрасывания, а вскоре отличился во второй раз, сыграв на добивании после броска Хинца. Затем Джонстон среагировал на отскок и в третий раз огорчил Скиннера.

"Ойлерз" вернулись в игру под занавес второго периода – Хенрик в касание замкнул прострел Брауна. Однако в финальной 20-минутке забивал только "Даллас". Робертсон записал в актив хет-трик, "прошив" голкипера в ближнем углу. Хейсканен же расписался в пустых воротах хозяев.

"Старз" повели в серии перед вторым выездным поединком (2:1). Следующий матч сыграют в ночь на четверг, 30 мая. Затем финал вернется в Даллас.

К слову, ранее сборная Чехии стала чемпионом мира впервые за 14 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ Хоккей
NEWS
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
Министры иностранных дел стран НАТО обсудят фонд на 100 млрд евро для поставок Украине
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление