"Сиэтл" и "Нью-Джерси" организовали фестивали: видео всех голов вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Самое ожесточенное противостояние ночи состоялось в Санрайзе. Гости из Торонто сумели оформить быструю шайбу стараниями Лафферти. Но главные события развернулись позже.

На старте второго периода вингер "Флориды" Дюклер классно реализовал выход 1 в 0 в большинстве. Но "Мейпл Лифс" оперативно второй раз вышли вперед – Густаффсон в контратаке бросил из левой зоны, а шайба рикошетом от защитника влетела в сетку. Однако через несколько минут Верхейге подправил в ворота бросок Гудаса от синей линии – 2:2.

В конце концов дело дошло до овертайма. Там сильнее оказались "Пантерз". Это Райнхарт влетел на "пятак" из-за ворот и обыграл Уолла с близкого расстояния. Флоридцы теперь в шаге от выхода в третий раунд. Серия может закончиться в ночь на четверг, если "Флорида" снова победит дома.

В двух других поединках хозяева поиздевались над гостями из Северной Каролины и Техаса. "Нью-Джерси" отгрузил 8 шайб "Харрикейнз", а "Кракен" наказали "Даллас" семью. Более уверенной оказалась победа "Сиэтла", который пропустил всего дважды, а во втором периоде 5 раз расписался в воротах Оттинджера.

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