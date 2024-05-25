Кубок Стэнли: "Рейнджерс" сравнялись с "Флоридой" в финальной серии Восточной конференции

"Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме обыграли "Флориду Пантерз" во второй встрече финала Востока Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Рейнджерс" – "Флорида" – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0); серия – 1:1

Шайбы: Трочек, 04:12, Гудроу, 74:01 – Верхейге, 18:09

"Синерубашечники" открыли счет в быстрой атаке в дебюте матча. Панарин от левого борта отдал в правый круг вбрасывания на Фокса, а тот переправил шайбу на "пятак". Трочеку оставалось лишь попасть в незащищенные ворота флоридцев.

"Пантерз" отыгрались на исходе первого периода. Это Верхейге получил передачу в центральной зоне, качнул защитника и классно бросил в угол ворот Шестеркина. Подвел "Рейнджерс" Гудроу, за минуту до этого оставивший хозяев в меньшинстве.

Вторая и третья 20-минутки прошли без голов. Командам пришлось играть овертайм, а там за свой огрех сполна реабилитировался Гудроу. Канадский центрфорвард сыграл в стенку с Трочеком и метко бросил в девятку ворот "Флориды".

Следовательно, счет в финальной серии Востока стал равным (1:1). Следующие два поединка пройдут в Санрайзе. Первый матч запланирован на вечер воскресенья, 26 мая.