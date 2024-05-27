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Впервые за 14 лет. Как сборная Чехии мировую хоккейную корону вернула: видео

Прага, Понедельник 27 мая 2024 09:48
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Впервые за 14 лет. Как сборная Чехии мировую хоккейную корону вернула: видео Фото: Чешская сборная триумфовала на родном льду (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Чехии по хоккею обыграла сборную Швейцарии в финале чемпионата мира 2024 года в элитном дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2024, финал

Швейцария – Чехия – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: Пастрняк, 49:13, Кампф, 59:41

В первом периоде чешские хоккеисты владели преимуществом, но так и не смогли открыть счет. Во второй 20-минутке швейцарцы выровняли положение и даже нанесли одинаковое количество бросков с соперниками (по 10). Да и этот период стал безголевым.

Открыть счет Чехия смогла в середине игрового отрезка. Это Пастрняк после выигранного вбрасывания на чужой половине в касание пробил из левого круга под ближнюю штангу. А на последних секундах Кампф расписался в пустых воротах сборной Швейцарии.

Для сборной Чехии этот триумф стал седьмым в истории и первым с 2010 года. Еще 6 раз чешские хоккеисты побеждали на чемпионатах мира в составе сборной Чехословакии. Тем временем швейцарцы в третий раз за 11 лет удовлетворились "серебром".

В поединке за бронзовые награды сборная Швеции обыграла главного фаворита турнира – Канаду (4:2). Шайбами в составе скандинавов отличились Грундстрем (дважды), Карлссон и Юханссон. В рядах "кленовых листьев" отличились Козенс и Дюбуа.

К слову, ранее хоккейная сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2025.

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