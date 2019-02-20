Кубів назвав втрати економіки України з початку агресії РФ

Кубів заявив, що великі втрати понесла оборонна промисловість

С начала российской агрессии Украина понесла значительные экономические потери. Об этом на заседании Кабмина заявил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, аннексия Крыма и оккупация части Востока привела к сокращению ВВП в 2014 году на 7%, в 2015 году - почти на 10%.

"До сих пор 115 из 150 угольных шахт находятся на временно оккупированных территориях. Одни из наибольших потерь понесла украинская оборонная промышленность Украины", - отметил Кубив.

Фото: потери украинской экономики

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вошла в тройку лидеров по размеру ущерба, нанесенного Российской Федерации. Лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Европейский союз (25), на втором месте - Украина (22). Далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Ранее также стало известно, что рост экономики Украины ускорился в конце 2018 года. В частности, реальный ВВП в IV квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 3,4%, по отношению к третьему кварталу текущего года - на 1,1%.