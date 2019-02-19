Україна увійшла до трійки лідерів за розміром завданих РФ збитків

Мінекономіки РФ оцінило завдані Україною збитки в 775 млн доларів

Міжнародні санкції проти російських товарів за кордоном завдали економіці Російської Федерації збиток у 6,3 млрд доларів. Про це свідчать матеріали Мінекономрозвитку РФ про роботу з усунення бар'єрів на зовнішніх ринках, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Так, із презентації випливає, що лідером за кількістю введених обмежень щодо російських товарів став Європейський союз (25), на другому місці - Україна (22). Далі йдуть Індія (16), Білорусь (13), Туреччина (12) і США (9).

При цьому розподіл країн по ймовірному збитку економіці РФ вийшов іншим: на першому місці опинився Євросоюз (2,4 млрд доларів), на другому - США (1,1 млрд доларів), а на третьому - Україна (775 млн доларів).

За даними міністерства, за ними йдуть Туреччина (713 млн доларів), Індія (377 млн ​​доларів), Іран (320 млн доларів) і Китай (174 млн доларів).

У міністерстві відзначили, що Білорусь ввела проти товарів з РФ щодо велику кількість обмежувальних заходів, при цьому ймовірні збитки від них склали лише 42 млн доларів.

Підкреслюється, що найбільших втрат від обмежувальних заходів поніс металургійний сектор - майже 4 млрд доларів, сільськогосподарська промисловість виявилася на другому місці - 1,1 млрд доларів, а замикає трійку хімічна промисловість, яка зазнала втрат у розмірі 640 млн доларів.

Усього проти російських товарів введено 159 обмежувальних заходів у 62 країнах.

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