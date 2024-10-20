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На Кубе произошел второй за сутки блэкаут

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу на Кубе произошло второе за 24 часа отключение электроэнергии, оставившее миллионы людей без света. В стране произошел новый сбой в национальной электроэнергетической системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Представители Кубинского электрического союза сообщили, что работают над восстановлением электроснабжения больниц и ключевых объектов инфраструктуры, пострадавших еще от первой аварии в пятницу.

Согласно официальному сообщению, центральная и восточная части страны не пострадали. Тем не менее из-за двух масштабных отключений электроэнергии без света остались около 10 миллионов кубинцев.

Власти Кубы объясняют случившееся влиянием американских санкций, техническими проблемами на электростанциях и дефицитом топлива.

В субботу президент Кубы Мигель Диас-Канель обсудил с представителями правительства возможные меры по устранению проблемы и стабилизации энергетической системы страны.

"Команды работают неустанно, восстанавливая электрическую систему в соответствии с приоритетами", - написал Диас-Канель на платформе X, отмечая мужество и самообладание тех, кто сейчас трудится над восстановлением, особенно молодых специалистов.

Президент подчеркнул, что Куба делает все возможное для как можно более быстрого решения проблемы и возвращения системы к стабильной работе.

Аномальная жара и технические неполадки стали причиной массовых отключений электричества в разных уголках планеты. Так, в конце июня в странах Балканского полуострова из-за рекордных температур (около 40 градусов) миллионы людей остались без света.

В середине октября на Кубе блэкаут произошел вследствие аварии на одной из крупнейших электростанций.

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КубаБлэкаут