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На Кубе произошел блэкаут: более 10 млн человек остались без света

Гавана, Пятница 18 октября 2024 21:14
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На Кубе произошел блэкаут: более 10 млн человек остались без света Иллюстративное фото: на Кубе произошел блэкаут (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Кубе из-за отключения одной из крупнейших электростанций произошел блэкаут. В результате этого миллионы местных жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, кубинская электростанция Антонио Гутьераса в Матансасе (город на Кубе) вышла из строя незадолго до полудня.

Из-за этого чиновники отменили предоставление жизненно важных услуг. При этом школы и университеты были закрыты до воскресенья. Также власти отдали указание отменить проведение развлекательных и культурных мероприятий, были закрыты ночные клубы.

Правительство Кубы заявило, что в пятницу на работу должны выйти только основные сотрудники государственных предприятий пищевой промышленности и здравоохранения.

При этом энергетики заявили, что они не могут спрогнозировать, сколько времени понадобится, чтобы восстановить электроснабжение.

Reuters обращает внимание, что кубинцы начали активно пользоваться генераторами.

"Нехватка топлива - это самый существенный фактор", - рассказал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро.

Сильный ветер и шторм, который начался после урагана "Милтон" на прошлой неделе, привели к тому, что на электростанции Кубы было невозможно доставлять дефицитное топливо.

"Руководство страны уделяет первостепенное внимание решению этой крайне важной для страны энергетической проблемы. Не будет покоя, пока электроснабжение не будет восстановлено", - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

К слову, в конце июня в Черногории, Боснии и Герцеговине и на большей части адриатического побережья Хорватии пропало электроснабжение.

Причиной такого блэкаута стала аномальная жара, там фиксировали около 40 градусов тепла.

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Куба Электроэнергия Отключения света Отключение света
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