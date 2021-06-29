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У Запоріжжі після зливи з градом підтопило будинки

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Запоріжжя , Вівторок 29 червня 2021 21:28
У Запоріжжі після зливи з градом підтопило будинки Фото: Негода у Запоріжжі підтопила підвальні приміщення (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок несприятливих погодних умов й великої кількості опадів 29 червня у Запорізькій області, відбулося підтоплення підвальних приміщень будинків. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Про це пише пресслужба ДСНС.

Як зазначають рятувальники, внаслідок великої кількості опадів, підтоплення підвальних приміщень відбулось на вулицях:

  • Іванова;
  • Моторобудівників;
  • Набережній;

Зокрема, наслідки зафіксовані на проспекті Соборний та прибудинковій території у місті Пологи.

Станом на 17:00 рятувальники відкачали близько 160 куб.метрів води. Загалом, на ліквідацію наслідків були залучені 44 особи й 11 одиниць техніки.

Також відомо про пошкодження автомобілів двома деревами, які впали під час негоди на проїзну частину.

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